Rai, Monica Giandotti lascia il ‘Tg3 Linea Notte’ e passa al ‘Tg2 Post’

La giornalista Monica Giandotti, attualmente al ‘Tg3 Linea Notte’, assumerà la conduzione del ‘Tg2 Post’ a partire da lunedì 14 aprile. La notizia è stata confermata da fonti della Rai. Giandotti subentra a Manuela Moreno, che ha ricevuto un distacco per dirigere il settore Approfondimenti della Rai, attualmente sotto la guida di Paolo Corsini. Manuela Moreno debutterà in un nuovo programma di Peter Gomez, intitolato ‘Un alieno in patria’, che andrà in onda nell’access prime time di Rai3.

Monica Giandotti ha descritto la conduzione del ‘Tg2 Post’ come “una bella sfida professionale”, sottolineando l’importanza di questo segmento informativo per il servizio pubblico. Nel commento all’Adnkronos, la giornalista ha dichiarato che è “un onore e una responsabilità” fornire approfondimenti nei momenti in cui le famiglie si riuniscono tradizionalmente davanti alla televisione.

La sua nomina segna un cambiamento significativo nel panorama informativo della Rai, evidenziando l’impegno della rete nel mantenere standard elevati di reporting e approfondimento. Con Giandotti alla conduzione, ci si aspetta una continuità di qualità nell’offerta del ‘Tg2 Post’, un programma concepito per coinvolgere ed informare il pubblico.

In sintesi, l’arrivo di Monica Giandotti al ‘Tg2 Post’ rappresenta una nuova era per il programma e un’evoluzione significativa per il suo percorso professionale.