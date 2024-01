Rai Isoradio, da domenica nuovo programma condotto da mons. Viganò

Dal tunnel del rumore alle parole parlanti. È questo il titolo del nuovo programma settimanale di Rai Isoradio, in onda alle ore 9.15 ogni domenica. A condurlo mons. Dario E. Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali e professore di cinema all’Università Internazionale Uninettuno. “Siamo onorati di aver portato mons. Viganò nel gruppo di Rai Isoradio – ha precisato il direttore Alessandra Ferraro – per un viaggio nel mondo della buona comunicazione e delle parole che ci accompagnano nella nostra quotidianità per un dialogo costruttivo con il pubblico”. Si tratta infatti di un programma che si snoda nel tracciato dei percorsi culturali e del dibattito intellettuale per offrire spunti di riflessioni, angolature di visuale, occasioni di confronto.

“Sono contento – afferma Viganò – per l’opportunità che mi è stata offerta. Quello che McLuhan aveva definito medium caldo perché non esigeva una grande partecipazione da chi ascoltava, oggi, con l’implementazione dei podcast e le forme del riuso, è divenuto un medium freddo che richiede e comunque abilita ad una grande e creativa partecipazione degli ascoltatori”. Insomma, prosegue Viganò “una sfida per costruire sintonia, accordarsi, con il grande pubblico di Isoradio, pubblico attento ed esigente che domanda, accanto all’utilità dei programmi di servizio, approfondimento circa la proposta di mostre, l’uscita di un film o di un libro, un evento da ricordare …”