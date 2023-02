Rai fa chiarezza sulla polemica sulla Ferragni: ecco cosa è successo dietro le quinte di Sanremo

Il Festival di Sanremo continua a far parlare anche dopo la finale. Nei giorni scorsi alcune testate hanno sollevato una polemica su Chiara Ferragni e sull’attività di Amazon Prime dietro le quinte del Teatro Ariston. Stando alla ricostruzione fatta da molti giornalisti le telecamere della Rai non potevano filmare liberamente tutto quello che volevano nel backstage.

“Il famigerato e temuto vincolo sull’immagine della influencer ha infatti limitato enormemente il “dietro le quinte” del Festival, diventato vero e proprio territorio off limits per le telecamere. – si legge su Libero – Il vincolo sull’immagine di Chiara Ferragni sarebbe dunque stato richiesto da Prime Video per agire liberamente dietro le quinte del Festival e ottenere nuovo materiale per la seconda stagione di The Ferragnez, la serie sulla vita dell’influencer e del marito Fedez. Il “behind the scene” di Sanremo è diventato così terreno esclusivo della royal couple d’Italia per la piattaforma streaming e i contenuti di Amazon”.