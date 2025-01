Rai e Mediaset: Un Accordo per Sanremo, Pace al Festival

Secondo Dagospia, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non contrastare la Rai durante la settimana del Festival di Sanremo. Mediaset non programmerà alcuna contro-programmazione per non competere con la kermesse canora, evidenziando un accordo di non belligeranza tra le due emittenti simile a quello dell’era Berlusconi-Saccà-Masi nei primi anni 2000. Durante il 75esimo Festival di Sanremo, non saranno trasmessi film in prima visione, soap turche o dirette del Grande Fratello, per favorire gli ascolti di Carlo Conti, il conduttore del festival, che mira a superare il record di Amadeus.

Dagospia riporta di un nuovo “appeasement” tra Cologno Monzese e Viale Mazzini, suggerendo che le due aziende abbiano scelto di evitare conflitti sui dati d’ascolto. Un ulteriore elemento di questa strategia è l’approvazione della presenza di Gerry Scotti come co-conduttore insieme a Conti e Antonella Clerici, simile alla partecipazione di Maria De Filippi nel 2017.

Il portale suggerisce che questo silenzio tra Rai e Mediaset è caratterizzato da un’assenza di “colpi” incrociati sul mercato televisivo, con nessuna delle due emittenti che ha cercato di sottrarre figure di spicco all’altra. Mediaset ha potuto prendere Amadeus, ora al Nove, o ingaggiare Serena Bortone, ma ha scelto di non agire. Dunque, la settimana di Sanremo si configura come un momento privo di antagonismi tra i due colossi della televisione italiana, segnando un cambiamento significativo nel panorama televisivo.