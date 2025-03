Rai, confermate tutte le nomine proposte nel Cda

Nella seduta odierna, il Cda della Rai ha confermato tutte le proposte di nomina presentate. Con i voti favorevoli della maggioranza, sono stati riattribuiti diversi incarichi. Pierluca Terzulli rimane al Tg3, mentre Roberto Pacchetti è confermato alla Tgr. Paolo Petrecca si sposta a Rai Sport, lasciando Rainews, che sarà guidata da Federico Zurzolo. Stefano Coletta dirigerà il Coordinamento Generi, mentre Maurizio Imbriale entrerà alla Distribuzione. Marcello Ciannamea prenderà la direzione dei Contenuti Digitali e Transmediali, passando dall’Intrattenimento di Prime time, dove arriverà Williams Di Liberatore.

Fabrizio Zappi assume la direzione di Rai Cultura ed Educational, sostituendo Silvia Calandrelli. Luigi Del Plavignano arriva alla Rai Documentari. Roberto Genovesi lascia Rai Libri per la direzione di Rai Kids, al posto di Luca Milano, che si prepara alla pensione. Maria Rita Grieco guiderà l’Offerta Estero Rai, subentrando a Fabrizio Ferragni, prossimo alla pensione.

Il sindacato Unirai ha espresso sostegno ai nuovi direttori, evidenziando la necessità di affrontare le problematiche relative al personale giornalistico per garantire un servizio di qualità e pluralismo. Inoltre, ha sottolineato l’esigenza di stabilizzare i precari e di avviare un confronto sul contratto scaduto dei giornalisti.

Dal canto loro, esponenti del M5S in commissione di vigilanza Rai hanno criticato le nomine, sottolineando la mancanza di rispetto per la parità di genere e la trasparenza. Hanno evidenziato una spaccatura nel voto e denunciato che il controllo sulla Rai è bloccato da pressioni politiche, ostacolando riforme necessarie per restituire il servizio pubblico ai cittadini.