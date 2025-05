Rai conferma Unomattina in famiglia e i suoi conduttori

Il programma Unomattina in famiglia di Rai1 si conferma come uno dei punti di riferimento del fine settimana mattutino. Sotto la direzione di Michele Guardì e la conduzione di Monica Setta, Giuseppe Convertini e Ingrid Muccitelli, ha ottenuto ascolti significativi e un riscontro positivo da parte del pubblico. I vertici Rai hanno deciso di confermare il format per la stagione 2025-2026, riconfermandone anche il trio di conduttori.

La squadra, nota per la sintonia e l’intesa, continuerà a presentare il programma, mantenendo l’iconica presenza di Gianni Ippoliti e numerosi ospiti in studio. Con l’approssimarsi della pausa estiva, i conduttori si preparano a tornare a settembre con un mix di intrattenimento, riflessioni sociali, discussioni su attualità e consigli per i giovani.

Questa scelta di mantenere una squadra consolidata, in grado di garantire buoni ascolti, è vista come una mossa strategica da parte della Rai. Il proverbio "squadra che vince non si cambia" risuona particolarmente attuale in questo contesto, dato il successo del programma nell’ultima stagione.

Fonte: www.libero.it