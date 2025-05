Rai annuncia il monopolio su Sanremo dal 2026

Il Festival di Sanremo continuerà a essere trasmesso dalla Rai. Il Comune di Sanremo ha annunciato che la Rai è stata l’unica a presentare una manifestazione di interesse per il bando indetto per l’organizzazione del festival. La scadenza per la presentazione delle domande si è chiusa senza alcuna partecipazione da parte di altri gruppi, come Mediaset e Warner Bros Discovery.

Il bando è stato avviato a seguito di una sentenza del TAR ligure dello scorso dicembre, che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del festival alla Rai. La nuova procedura consente di coprire le edizioni 2026, 2027 e 2028, con possibilità di proroga fino a due anni aggiuntivi.

Dopo la chiusura dei termini, è stata depositata una sola offerta, quella della Rai. Nei giorni precedenti, Warner Bros aveva già comunicato la sua decisione di non partecipare. Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza del know-how della Rai.

Successivamente, l’amministrazione comunale nominerà una commissione per valutare l’offerta della Rai, dopodiché si procederà a eventuali negoziazioni. Tuttavia, è in programma un’udienza al Consiglio di Stato il 22 marzo riguardo ai ricorsi presentati da Rai e Comune contro il TAR.

Fonte: www.virgilio.it