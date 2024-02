Rai 4K è sul vostro telecomando se avete un televisore smart: il digitale terrestre ibrido

Mentre più di qualche spettatore sta cercando di comprendere quali sono le migliori canzoni del Festival di Sanremo, il mondo televisivo nostrano è al centro di una novità di cui potreste non esservi accorti. Infatti, in questo periodo c’è di fatto la possibilità di guardare Rai 4K mediante il digitale terrestre ibrido.

In che senso? Se avete a disposizione un televisore smart compatibile (chiaramente con risoluzione 4K), quel che potreste voler fare è passare per lo standard HbbTV. Va bene, ci spieghiamo subito meglio: mediante una soluzione che rappresenta un ibrido tra il classico digitale terrestre e il mondo del Web, si può prendere visione del succitato canale 4K senza nemmeno dover installare applicazioni.

Come d’altronde già accaduto in occasione dei Mondiali Qatar 2022, durante l’edizione 2024 del Festival di Sanremo, che ricordiamo terminerà nella giornata di sabato 10 febbraio, risulta possibile sfruttare banalmente un’apposita numerazione del telecomando per poter prendere visione di Rai 4K mediante l’utilizzo della connessione a Internet.

Per intenderci, il numero che potreste voler digitare tramite il vostro telecomando è il 101, come abbiamo già indicato nel nostro approfondimento relativo alla possibilità di guardare Sanremo 2024 in 4K. In ogni caso, dato che non tutti sembrano essere a conoscenza della novità legata al mondo televisivo nostrano, era giusto entrare nel dettaglio della questione Rai 4K.