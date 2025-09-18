Rai 3 rinnova “Buongiorno Italia” per un’informazione veloce

A partire da lunedì 22 settembre, la Tgr Rai ritorna con i programmi “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione”, presentando novità grafiche e contenuti aggiornati per offrire un’informazione più rapida e interattiva. Le trasmissioni andranno in onda su Rai 3 dalle 7 del mattino.

“Buongiorno Italia” sarà il primo programma, dedicato a notizie, attualità, sport e previsioni meteo. Presenterà tre collegamenti in diretta dalle diverse aree del Paese, con ulteriori brevi aggiornamenti dalle redazioni regionali. Inoltre, ci sarà uno spazio dedicato alla “buona notizia del giorno”, intitolato “#laprimacosabella”.

Alle 7.30, “Buongiorno Regione” metterà in evidenza le storie locali, le eccellenze del territorio e le startup innovative. Questa trasmissione offrirà una rassegna stampa più approfondita e una maggiore interazione con il pubblico, che potrà partecipare con segnalazioni, audio e video.

Roberto Pacchetti, direttore della Tgr, sottolinea che questi programmi non sono solo notiziari, ma momenti di dialogo e servizio per i cittadini. La nuova stagione mira a rendere le informazioni ancora più tempestive e inclusive, riflettendo la vita quotidiana del Paese. Grazie al lavoro di giornalisti e personale delle sedi regionali, la Tgr si conferma come un punto di riferimento per milioni di persone.

Inoltre, dalla seconda settimana di ottobre, torneranno in onda tutte le rubriche della Tgr, rinnovate con nuovi curatori per un palinsesto ottimizzato. Tra le novità ci sarà “Alta Quota”, una rubrica dedicata alla montagna in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina.