Un neonato abbandonato in un sacchetto lasciato sul marciapiede è stato trovato ieri sera da un passante in via Saragat, a Ragusa. L’uomo si è avvicinato al sacchetto abbandonato per gettarlo nei contenitori della spazzatura e ha subito sentito un pianto provenire dalla busta. Avvolto in una coperta c’era un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato. Il piccolo è stato portato col 118 in ospedale dove è attualmente ricoverato anche se non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia. Il fascicolo è stato trasmesso al Tribunale dei Minorenni di Catania e di Ragusa.

Fonte