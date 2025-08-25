Ragusa Foto Festival trasforma il barocco in arte contemporanea

Ragusa Ibla, un incantevole quartiere barocco nel Val di Noto, si trasforma in una galleria d’arte contemporanea grazie al Ragusa Foto Festival. Questa rassegna, dedicata alla fotografia contemporanea, punta a valorizzare i giovani artisti. Ideato e diretto da Stefania Paxhia, il festival unisce arte e territorio, rendendo Ibla una piattaforma espositiva di grande impatto, con spazi come Palazzo Cosentini e il Giardino Ibleo.

La tredicesima edizione, intitolata “Oltre l’apparenza” e sotto la direzione artistica di Massimo Siragusa, si svolge dal 28 agosto al 28 settembre. Le giornate inaugurali, dal 28 al 31 agosto, offrono un programma ricco di eventi, tra cui talk, workshop e letture portfolio, coinvolgendo sia professionisti europei che appassionati di fotografia. Gli artisti in mostra, tra cui Jessica Backhaus e Stefano De Luigi, presenteranno le loro opere in relazione al tema dell’anno, insieme a un progetto di Francesca Todde, giovane artista in residenza a Ragusa.

Tra le opere esposte c’è il corto “Compagni di Viaggio” di Sara De Martino, realizzato con il supporto dell’IED di Roma. Inoltre, i progetti vincitori delle call internazionali, come quelli di Andrew Rovenko e Melisa Oechsle, dimostrano la crescente attenzione per il festival a livello globale.

Le giornate inaugural includeranno la presentazione della riedizione del libro “Viaggio in Italia” di Luigi Ghirri e diversi workshop sulla fotografia. Ragusa Foto Festival è organizzato dall’Associazione APS ANTIRUGGINE e sostenuto da istituzioni locali e partner culturali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale.