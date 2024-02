Ragu napoletano: Ricetta originale 1731 e Segreti!

Il Ragu napoletano è uno dei sughi più tipici della cucina napoletana, a base di passata di pomodoro e pezzi di carne interi specifici: come il muscolo di manzo, le tracchie di maiale (le costine) e la gallinella (sovracoscia di maiale). Attenzione: non c’è salsiccia nel vero ragù napoletano ! E la caratteristica principale è la cottura lunga e lenta di 6 h minimo in cui il sugo deve ‘pippare‘ : cuocere producendo il suono della pipa.. Trasformandosi in una salsa densa, cremosa e corposa che si differisce dal classico Ragù alla bolognese per la texture liscia e priva pezzettini! Ecco perché viene utilizzato non solo per condire pasta, ma anche cuocere la carne e braciole, polpette o realizzare la Lasagna napoletana . Se volete preparare in casa anche voi il vero ragu alla napoletana, su Tavolartegusto di Simona Mirto, siete nel posto giusto! Perché vi racconto la Ricetta originale datata 1731 della mia infanzia! che ha accompagnato la mia famiglia napoletana da generazioni.

Come ogni preparazione tradizionale esistono piccole varianti da famiglia a famiglia. Io vi riporto la Ricetta Ragu napoletano tramandato dalla bisnonna di mio padre, originaria del quartiere della Pignasecca a Napoli. come indica il suo ricettario, già nel XVIII secolo realizzava ‘o rraù (così si chiama in dialetto napoletano e lo chiama anche Eduardo de Filippo in una poesia) che prepariamo da 8 generazioni, insieme alla Pastiera napoletana!

Si tratta di una ricetta abbastanza complessa, principalmente tempi molto lunghi di preparazione e la reperibilità degli ingredienti. Ma se vi organizzate con 1 giorno di anticipo, che vi consisglio il sabato pomeriggio, come tradizione comanda, lo portante in tavola per il pranzo della domenica ! e il sapore autentico vi ripagherà di ogni minuto speso!

Nel procedimento trovate tutti i trucchi e consigli illustrati con foto passo passo e cosa poter condire con il ragù napoletano!

Ricetta Ragù napoletano

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 20 minuti + 7 – 8 h di riposo 6 h 14 h

Costo Cucina Calorie Medio Italiana 190 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 – 6 persone 600 gr di muscolo di manzo

2 tracchie di maiale ( costine ) circa 300 gr

600 gr di gallinella di maiale ( sovracoscia)

2 lt di passata di pomodoro San Marzano

150 gr di concentrato di pomodoro

30 gr di sugna ( che potete sostituire con olio extravergine)

olio extravergine

1 cipolla dorata

1 bicchiere di vino rosso

sale

pepe ( facoltativo)

Procedimento