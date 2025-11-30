Ragni peruviani e filippini contro i predatori

La famiglia Araneidae comprende più di 3.000 specie di ragni, diffusi in tutto il mondo, noti per costruire le ragnatele a spirale. Alcune di queste specie decorano le loro tele con agglomerati di seta e altri materiali, chiamati stabilimenta, che vengono posizionati in posti specifici con scopi diversi.

Uno studio racconta di due specie del genere Cyclosa che decorano la loro ragnatela con “pupazzi” di ragni di grandi dimensioni per tenere lontani i predatori. In realtà, sono tre le specie che utilizzano questa tecnica: Cyclosa inca e Cyclosa longicauda vivono in Perù, mentre la terza specie, osservata nelle Filippine, non è stata ancora identificata.

Tutte e tre le specie sono di piccole dimensioni, ma costruiscono ragnatele di dimensioni rispettabili. La strategia dei tre ragni è identica: raccolgono detriti e li impastano con la seta per costruire la ragnatela, modellandoli a forma di ragno gigante. I simulacri non sono una semplice decorazione, ma hanno uno scopo difensivo, tenendo a distanza i predatori naturali e servendo come nascondiglio.

I ragni nascosti scuotono l’addome, producendo vibrazioni che fanno sembrare vivo il pupazzo quando si avvicina un predatore. Tuttavia, i ragni sanno anche quando fuggire: durante le osservazioni, i ricercatori hanno notato che i Cyclosa si gettavano a terra in cerca di un nascondiglio più sicuro quando si avvicinavano troppo alla ragnatela. Il pupazzo di ragno viene anche utilizzato per spostare le uova appena deposte in un nuovo nido, nascondendole dentro la massa di seta e detriti.