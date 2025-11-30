6.4 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Spettacolo

Ragni al Teatro di Roma

Da stranotizie
Ragni al Teatro di Roma

L’Ar.Ma Teatro di Roma sarà presto sede dell’inquietante e suggestivo spettacolo “Ragni”, scritto e diretto da Lorenzo Baruzzi. Quest’opera porterà il pubblico in un bosco denso di mistero e fino agli angoli più oscuri di una locanda apparentemente accogliente, dove nulla è come sembra.

“Ragni” racconta la storia di Olivia, che dopo un violento scontro familiare, trova rifugio nell’amico d’infanzia Osvaldo. Spinti da un desiderio di fuga e avventura, i due si inoltrano in un bosco onirico e misterioso, giungendo infine alla Taverna del Ragno. Lì, sono accolti dal cordiale oste Norman, ma l’ospitalità si rivela presto una maschera: gli angoli bui della Taverna nascondono segreti inconfessabili e presenze minacciose, i ragni.

Lo spettacolo promette una miscela di dramma psicologico e tensione, esplorando temi come l’amicizia, la ricerca di sé e le oscure verità che si celano dietro l’apparenza. La produzione è a cura di Ywuvic Produzioni, con la regia e drammaturgia di Lorenzo Baruzzi e il soggetto curato da Marco Boccaccini. Le atmosfere sono sapientemente costruite dalle musiche originali di Luca Villari e dai costumi di Oscar Batori e Francesca Minotto.

Il cast è composto da Lorenzo Baruzzi, Daniele Fasano, Andrea Giovagnola, Francesca Minotto e Giorgia Sirri. Lo spettacolo si terrà il 29 novembre alle 21:00 e il 30 novembre alle 18:00 presso l’Ar.Ma Teatro, in via Ruggero di Lauria 22 a Roma. La produzione è di Ywuvic Produzioni.

Articolo precedente
Natale a Napoli
Articolo successivo
Ricerca Italiana Avanza Contro Malattia Di Huntington
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.