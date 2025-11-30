Ragni al Teatro di Roma

L’Ar.Ma Teatro di Roma sarà presto sede dell’inquietante e suggestivo spettacolo “Ragni”, scritto e diretto da Lorenzo Baruzzi. Quest’opera porterà il pubblico in un bosco denso di mistero e fino agli angoli più oscuri di una locanda apparentemente accogliente, dove nulla è come sembra.

“Ragni” racconta la storia di Olivia, che dopo un violento scontro familiare, trova rifugio nell’amico d’infanzia Osvaldo. Spinti da un desiderio di fuga e avventura, i due si inoltrano in un bosco onirico e misterioso, giungendo infine alla Taverna del Ragno. Lì, sono accolti dal cordiale oste Norman, ma l’ospitalità si rivela presto una maschera: gli angoli bui della Taverna nascondono segreti inconfessabili e presenze minacciose, i ragni.

Lo spettacolo promette una miscela di dramma psicologico e tensione, esplorando temi come l’amicizia, la ricerca di sé e le oscure verità che si celano dietro l’apparenza. La produzione è a cura di Ywuvic Produzioni, con la regia e drammaturgia di Lorenzo Baruzzi e il soggetto curato da Marco Boccaccini. Le atmosfere sono sapientemente costruite dalle musiche originali di Luca Villari e dai costumi di Oscar Batori e Francesca Minotto.

Il cast è composto da Lorenzo Baruzzi, Daniele Fasano, Andrea Giovagnola, Francesca Minotto e Giorgia Sirri. Lo spettacolo si terrà il 29 novembre alle 21:00 e il 30 novembre alle 18:00 presso l’Ar.Ma Teatro, in via Ruggero di Lauria 22 a Roma. La produzione è di Ywuvic Produzioni.