Ragionare sulla deroga al patto di stabilità e sul blocco delle norme del Green Deal per l’automotive

Preoccupazione per i dazi, ma senza allarmismi. La premier Giorgia Meloni, durante la visita a Ortona sulla nave scuola Amerigo Vespucci, ha ribadito le sue dichiarazioni su quanto comunicato dal presidente americano Donald Trump riguardo ai dazi sulle merci europee. Meloni si definisce “ovviamente preoccupata” per i dazi, descrivendoli come “un problema da risolvere”, ma sottolinea che non devono generare panico. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato fondamentale per l’Italia, affermando che non si smetterà di esportare negli Usa.

La prossima settimana, il governo incontrerà rappresentanti delle categorie produttive per cercare soluzioni a livello sia nazionale che europeo, con l’obiettivo di trattare con gli Usa per rimuovere i dazi anziché aumentarli. Meloni afferma che il dialogo con gli Usa non deve essere solo una speranza, ma una necessità per tutelare gli interessi economici europei e occidentali. Sottolinea l’importanza di trovare soluzioni comuni, per non indebolire nessuno.

Riguardo al patto di stabilità, la premier ha menzionato la clausola di salvaguardia come possibile strumento per affrontare la situazione attuale, proponendo di rivedere il suo funzionamento. Nel settore automotive, colpito dai dazi, suggerisce di sospendere le norme del Green Deal. Infine, per quanto riguarda l’energia, Meloni ha evidenziato la necessità di accelerare le riforme nel mercato elettrico, affermando che è fondamentale essere più decisi e coraggiosi di fronte alle sfide energetiche.