“Raggiunto un accordo” Chiara Ferragni e Fedez, divorzio pacifico? Ecco gli accordi che la coppia avrebbe raggiunto

Le discussioni economiche tra Chiara Ferragni e Fedez sembrano finalmente giungere a conclusione, con Chiara determinata a risolvere in fretta la «pratica Fedez». Ex coppia iconica sui social, i due stanno cercando di gestire la loro separazione in modo sereno, evitando conflitti legali, con un focus particolare sul benessere dei loro due figli. Secondo fonti recenti, gli avvocati sono attivamente impegnati a trovare un accordo di separazione da depositare in tribunale a breve.

Chiara ha deciso di non coinvolgere Fedez in questioni economiche legate al mantenimento dei bambini, assumendosi tutte le spese. I piccoli resteranno principalmente con lei, mentre Fedez avrà il diritto di vederli nei fine settimana alterni. Recentemente, si erano diffuse voci riguardo presunti accordi economici tra i due, ma queste discussioni sembrerebbero essersi ormai superate, con Chiara intenzionata a chiudere rapidamente.

Entrambi, però, stanno attraversando un periodo difficile anche oltre la separazione. Fedez è sotto inchiesta per presunti legami con gruppi di ultrà, mentre Chiara è coinvolta in accuse di truffa aggravata, anche se l’indagine è stata recentemente chiusa. In questo contesto, Chiara si trova a dover gestire diverse sfide sia personali che professionali.

Nonostante le difficoltà, Chiara mostra grande determinazione nel mantenere la calma e concentrarsi sulla sua carriera e sui suoi figli. Attualmente, la coppia ha adottato un profilo basso, astenendosi da dichiarazioni sui social media, preferendo tenere la loro separazione lontano dai riflettori, nonostante la loro notorietà.

In sintesi, Chiara Ferragni e Fedez continuano a lavorare per una separazione pacifica e consensuale, mantenendo al centro l’interesse dei loro figli. Mentre si muovono verso la chiusura della loro storia, entrambi affrontano anche sfide legali che aggiungono complessità a questo già delicato periodo della loro vita.