raggiunti oltre un miliardo di bambini

Gavi, the Vaccine Alliance, ha contribuito a vaccinare oltre un miliardo di bambini con i vaccini di routine dalla sua fondazione nel 2000 – oltre a consentire miliardi di vaccinazioni critiche durante le campagne, le emergenze e le pandemie – ed è in procinto di raggiungere la maggior parte dei suoi obiettivi strategici per il 2025. In totale, Gavi ha favorito circa 6 miliardi di vaccinazioni in tutto il mondo, proteggendo bambini e adulti contro 19 malattie infettive. Queste nuove cifre sono state presentate alla Global Vaccine Impact Conference, ospitata dal governo spagnolo, che ha preso il via oggi a Madrid e ha visto la pubblicazione di un nuovo rapporto, Raising Generation ImmUnity.

Il Covid non ha fermato l’Alleanza

Ogni anno, Gavi fornisce vaccini ai Paesi per proteggere metà dei bambini del mondo e, nonostante l’enorme pressione esercitata sui sistemi sanitari dei Paesi dalla pandemia Covid-19, il rapporto rileva che Gavi sta rispettando o anticipando otto degli 11 ambiziosi impegni chiave assunti per il periodo 2021-2025. Questi includono gli sforzi per immunizzare altri 300 milioni di bambini, prevenire tra i sette e gli otto milioni di morti future e sbloccare 80-100 milioni di dollari di benefici economici. Gli impegni per i quali gli obiettivi di Gavi richiedono uno sforzo aggiuntivo durante l’attuale periodo quinquennale riguardano la garanzia di ulteriori risparmi sui costi da parte dei produttori, l’aumento del contributo finanziario dei Paesi e l’aiuto ai Paesi nella transizione dal sostegno di Gavi.

Coperture vaccinali al periodo pre-pandemico

Questi segnali incoraggianti che indicano che i sistemi sanitari resilienti dei 57 Paesi che partecipano a Gavi stanno avendo un certo successo nel riprendersi dopo la pandemia sembrano essere confermati dai dati preliminari che dimostrano una ripresa della copertura di immunizzazione di routine nel 2022. In base a un’analisi preliminare dei dati amministrativi dei Paesi condivisi con Gavi, la copertura nei Paesi che prendono parte al programma di Gavi è aumentata di circa tre punti percentuali nel 2022. Ciò contrasta con un calo del 5% tra il 2020 e il 2021 e aiuterà i livelli di copertura a tornare più vicini alla loro base storica. L’obiettivo di Gavi è continuare a recuperare terreno, raggiungendo anche i milioni di bambini “a dose zero” che ancora non ricevono le vaccinazioni salvavita.

Un sostegno alla peggiore crisi della salute pubblica

«Per oltre vent’anni – dice il professore José Manuel Barroso, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gavi, commentando i dati – il modello operativo di Gavi ha rappresentato una soluzione alle sfide mondiali in materia di immunizzazione e in nessun momento è stato più evidente di quanto lo sia stato negli ultimi anni, quando ha aiutato i Paesi non solo a superare la peggiore crisi della salute pubblica da un secolo a questa parte, ma a proteggere un numero sempre maggiore di persone da malattie mortali e prevenibili». Oltre al lavoro sui vaccini essenziali per l’infanzia, Gavi gestisce le scorte di vaccini contro il colera, la febbre gialla, il meningococco e l’ebola, svolgendo un ruolo cruciale nella risposta alle epidemie.

Covax

Gavi è anche co-leader di Covax, l’iniziativa globale per l’equità del vaccino Covid-19, insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), all’UNICEF e alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Covax ha consegnato quasi 2 miliardi di dosi di vaccini e, come fonte primaria di vaccini CovidD-19 per le economie a basso reddito, ha prevenuto 2,7 milioni di morti in 92 Paesi a basso reddito. Questo ruolo di risposta alle crisi sanitarie offre a Gavi spunti vitali per gli sforzi futuri di prevenzione e preparazione alle pandemie. «Nel mio Paese – dice il dottor Abdelmadjid Abderahim, Ministro della Salute Pubblica e della Prevenzione del Ciad – dove i cambiamenti climatici e gli sfollamenti rendono più difficile, e non più facile, fornire servizi sanitari, i vaccini sono un modo essenziale per gestire le epidemie e salvare vite umane»,

Miliardi di dosi contro epidemie e pandemie

«È una certezza evolutiva che i focolai di malattie infettive non potranno che aumentare a causa dei cambiamenti climatici e della crescita demografica. Per questo motivo – commenta Seth Berkley, CEO di Gavi – oltre a proteggere un’intera generazione di giovani da malattie prevenibili, la nostra Alleanza ha fornito altri miliardi di dosi di vaccini per aiutare i Paesi a combattere epidemie e pandemie. Nonostante la crescente complessità del mondo in cui operiamo, Gavi sta avendo un impatto maggiore che mai, rispondendo a un elenco crescente di sfide per la salute globale.Milioni di bambini non hanno ricevuto vaccini essenziali negli ultimi tre anni. Raggiungere questi bambini è una priorità di quest’anno, mentre ricostruiamo i nostri sistemi sanitari dopo la pandemia».

L’Oms

«Gavi, the Vaccine Alliance, è una parte fondamentale della spinta a recuperare, recuperare e rafforzare i sistemi di immunizzazione in modo che ogni bambino possa prosperare», dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

«Il Covid-19 ha dimostrato senza ombra di dubbio il valore dell’immunizzazione – aggiunge S.E. Budi Gunadi Sadikin, Ministro della Sanità dell’Indonesia.. Abbiamo costruito la nostra risposta sulla base di un sistema di immunizzazione collaudato. Con il sostegno di Gavi, possiamo rafforzare questa piattaforma per garantire che il nostro sistema sanitario sia in grado di resistere a future epidemie».

L’Unicef

«Raggiungere 1 miliardo di bambini con vaccini salvavita è una tappa fondamentale e una testimonianza di ciò che possiamo ottenere per i bambini quando lavoriamo insieme. Tuttavia, il lavoro non è ancora finito. Mentre i sistemi sanitari e i sistemi di vaccinazione continuano a riprendersi dall’impatto della pandemia, è fondamentale continuare a lavorare insieme per garantire che i bambini, ovunque, abbiano accesso alle vaccinazioni infantili di routine. Questo offre ai bambini la migliore possibilità di vivere una vita sana e felice», conclude Catherine Russell, Direttore esecutivo dell’Unicef.