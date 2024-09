Raggiungere i 104 kg

Davide Bonolis, figlio del noto conduttore Paolo Bonolis e della produttrice Sonia Bruganelli, ha condiviso una toccante e personale testimonianza su Instagram riguardo ai suoi problemi di ansia, disturbi alimentari e insicurezze fisiche. All’età di 11 anni, Davide contrasse la mononucleosi che lo costrinse a fermarsi dall’attività sportiva per sei mesi, portandolo a un significativo aumento di peso. Prima di questa esperienza, Davide si descriveva come un ragazzo sicuro di sé, ma la malattia lo ha spinto in una spirale negativa, isolandolo e facendolo sentire inadatto.

L’alimentazione divenne il suo rifugio emotivo; il cibo rappresentava l’unico momento di gioia nella sua vita, aggravando ulteriormente la situazione. Nonostante i tentativi del nonno di aiutarlo a mantenere uno stile di vita sano, Davide prese coscienza della sua condizione solo dopo la sua morte, quando si pesò per la prima volta e scoprì di pesare 104 kg. Da quel momento iniziò un percorso di cambiamento, caratterizzato da allenamenti e sacrifici, ma anche da momenti di difficoltà e insicurezze persistenti.

La situazione divenne critica tre anni fa, quando Davide iniziò a nutrirsi di appena mezza mela al giorno, esprimendo un disagio profondo. Fortunatamente, attraverso il supporto di una psicologa, Davide ha trovato un equilibrio e ha iniziato a liberarsi dalle sue paure. Ha riconosciuto che il suo vero problema non si risolveva semplicemente con un corpo in forma, ma richiedeva un lavoro interiore più profondo.

La madre Sonia Bruganelli ha espresso il suo orgoglio per il figlio, sottolineando il forte legame familiare e il sostegno che Davide ha ricevuto anche nei momenti più bui. Il post di Davide è un gesto di grande coraggio, una testimonianza che potrebbe ispirare molti giovani che affrontano battaglie simili. La sua storia non solo sensibilizza su temi delicati come l’ansia e i disturbi alimentari ma offre anche un messaggio di speranza e accettazione di sé.