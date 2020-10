”Dietro ogni saracinesca chiusa di un negozio o di un ristorante c’è un volto, una persona, una famiglia che ha perso il proprio lavoro. La crisi per il Covid ha messo in ginocchio tanti di noi, ha intaccato quello che viene definito il tessuto produttivo delle nostre città. Si tratta di persone. Ieri sono intervenuta alla conferenza Governo-Regioni sulle nuove misure anti-Covid e ho provato a dare voce a coloro che in questo momento stanno soffrendo per la crisi, persone che magari hanno investito i propri risparmi di una vita in una attività economica ora in difficoltà”. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

