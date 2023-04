Ragazzo ucciso dopo un concerto di Taylor Swift: i fan pagano il funerale e raccolgono una somma enorme

Quella che doveva essere la serata dei sogni per Jacob Lewis e sua sorella April si è trasformata in una tragedia. Subito dopo la fine della data di Houston del The Eras Tour di Taylor Swift, il ragazzo e la sorella sono saliti sulla loro auto per tornare a casa, ma a metà del tragitto la macchina si è fermata, così il 20enne è sceso per spingerla. Proprio mentre stava cercando di far ripartire la vettura, Jacob è stato colpito da un’auto guidata da Alan, un 34enne che pare fosse al volante ubriaco e che sembra sia fuggito dopo aver capito di aver ucciso una persona (infatti è attualmente detenuto presso la prigione di Harris Country). Jacob è morto sul colpo, mentre April ha riportato delle ferite importanti ed è stata ricoverata.

Steve Lewis, padre di Jacob e April ha dichiarato: “A peggiorare la situazione è che l’autista è sceso, ha aiutato mia figlia a tirare fuori mio figlio da sotto la sua macchina, ha visto cosa era successo e a quel punto è salito in macchina e se n’è andato. Quando ha capito di aver ucciso il mio piccolo ragazzo è fuggito“.

🕊️ | Jacob Lewis, A Swiftie who went to @TaylorSwift13’s ‘The Eras Tour’ last night passed away due to car accident hit by a drunk driver. Please donate here: https://t.co/s2AUFBXud0 🙏 pic.twitter.com/UW1oYE0gw5 — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) April 24, 2023

I fan di Taylor Swift e la raccolta fondi per il ragazzo ucciso.

La comunità di Pokemon di Houston ha deciso di aprire una raccolta fondi per pagare le spese del funerale di Jacob (grande fan dei Pokemon). A questa raccolta si sono aggiunti gli Swifties e in poche ore hanno raggiunto 130.000$.