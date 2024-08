Ragazzo scopre bracciale d’oro romano in modo inaspettato

Mentre Amanda Brannan passeggiava col suo figlio Rowan, un ragazzo di 12 anni di Pagham, un villaggio costiero nel West Sussex nel Regno Unito, non avrebbe mai previsto cosa sarebbe Successo. Scoprirete questa buffa storia dietro.

Con ogni probabilità apparteneva a un soldato che lo aveva ricevuto come ricompensa militare in segno di gratitudine per il suo coraggio mostrato nella battaglia.

Subito dopo averlo rinvenuto mentre facevano fare la passeggiata al loro cane, madre e figlio l’hanno portato presso un funzionario locale affiliato al Portable Antiquities Scheme , ovvero un progetto gestito direttamente dal British Museum che cataloga i reperti archeologici scoperti dal pubblico nel Regno Unito.

Da una prima analisi del bracciale, si è scoperto che era compatto da diverse lamine d’oro con modellature in rilievo. Secondo una stima, potrebbe risalire addirittura al primo secolo dell’Era Volgare, vale a dire non tanto tempo dopo che l’imperatore romano Claudio invase la Gran Bretagna nel 43 d.C. per l’anno successo.

Il bracciale che potete consultare al seguente link si trova ora schiacciato e misura circa 7,1 centimetri di lunghezza. Notato come armilla, ciò “dona militia” o “premi militai” venivano assegnati per i meriti di valore compiuti durante la conquista della Gran Bretagna da Roma, secondo il Portable Antiquities Scheme.