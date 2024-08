Ragazzo rapinato al GIAM di Roma, lui accusa lo staff: “Hanno aggredito me”

Una rapina finita male quella che sarebbe avvenuta al GIAM di Roma la scorsa sera. A denunciarla è stato Emanuel Puglisi, un ragazzo che ha usato le storie di Instagram per raccontare quello che sarebbe accaduto.

In un’altra storia il ragazzo ha poi continuato:

“Dei ragazzi che avevano fatto il video venivano inseguiti e minacciati dalla sicurezza di essere picchiati. Gli stessi terrorizzati venivano spossessati del loro telefono perché la sicurezza eliminava il video. Immediatamente mi rivolgevo al responsabile ed agli organizzatori che se ne lavavano tutti le mani. Evitate GIAM di Roma è una vergogna che la sicurezza si coalizzi con tale gentaglia er due furti dentro il locale e che aggredisca chi ha il coraggio di denunciare. Mi qualificavo peraltro come legale e mi veniva risposto ‘eh mo vediamo che ce fai’. Ne discuteremo nelle dovute sedi. Evitate GIAM di Roma. Mai successa una cosa del genere in nessuna parte del mondo, nemmeno ad Ibiza o in Egitto”.

In video, Emanuel Puglisi ha poi concluso:

“Ci tengo a sottolineare che la cosa grave non è il fatto che sia avvenuto quello che è successo, la cosa grave è che io ho individuato la persona e i buttafuori, pur di non perquisirlo, si sono messi ad aggredirmi prima in quattro e poi in dieci. Dieci membri dello staff del GIAM. E il GIAM si è rifiutato di chiamare la polizia e l’ambulanza, che hanno chiamato i passanti. Ed inoltre, sempre i membri del GIAM hanno minacciato due ragazzi che avevano fatto il video. […] La situazione è gravissima. […] Ne discuteremo in Tribunale”. “Sono stato rapinato e aggredito dalla stessa sicurezza, non solo il colmo, ma anche la beffa. Se non chiudete io non sono contento”.