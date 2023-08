Ragazzo dal cuore d’oro salva un gattino moribondo sul ciglio della strada

Il commovente salvataggio da parte di un ragazzo di un gattino moribondo riverso sul ciglio della strada: il video delle cure riservate al piccolo felino.

In una trafficata strada a scorrimento veloce le automobili sfrecciano sulla carreggiata senza fermarsi. Nessuna persona sembra accorgersene, ma riverso sull’asfalto c’è un piccolissimo cucciolo di gatto dal manto bianco. Completamente immobile, il micetto appare ormai morto. Ma non sempre la realtà è come sembra.

Il salvataggio di un gattino moribondo riverso sul ciglio della strada: il video del piccolo felino

A dimostrare tale assunto è un video condiviso su Facebook dal magazine online Met Daan, all’account social @Met Daan Corner.

Il filmato condiviso su Facebook è così intitolato «Guy rescues poor kitten that was laying in the middle of the road» (tradotto in italiano: «Un ragazzo salva un povero gattino che giaceva a terra in mezzo alla strada»).

Il video mostra il salvataggio di un gattino dal manto bianco da parte di un ragazzo. Il giovane stava percorrendo la strada quando si è reso conto che il piccolo felino era riverso a terra. L’uomo ha preso in braccio il micetto e lo ha spostato sul lato della carreggiata. Qui si è reso conto che il gattino non rispondeva ad alcuno stimolo e non respirava più.

Non si hanno informazioni sul giovane, ma a giudicare dalla prontezza con cui è intervenuto per aiutare il felino si potrebbe ipotizzare che fosse un veterinario o che, per lo meno, avesse delle basi di primo soccorso. Il ragazzo, infatti, ha ventilato il cucciolo e gli ha fatto un massaggio cardiaco, riuscendo a rianimarlo. Gli ha poi somministrato per via orale dei liquidi e con abili movimenti circolari pigiando le dita sul collo gli ha fatto ingoiare l’acqua, riattivando così le funzioni vitali. Non appena il piccolo ha iniziato a respirare, il ragazzo lo ha avvolto in un panno morbido e lo ha portato al sicuro a casa. Qui ha dato il latte al cucciolo tramite una siringa.

Le immagini condivise sui social mostrano la lenta ripresa del gattino, che per alcuni giorni è stato alimentato tramite siringa prima di iniziare a bere da solo il latte. Il cucciolo è ancora troppo piccolo per essere svezzato; in queste settimane il ragazzo continuerà a nutrirlo con il latte prima che il felino possa iniziare a mangiare cibo solido. Il video dell’incredibile salvataggio testimonia la grande fortuna che il gattino ha avuto nell’incontrare sulla sua strada un umano pronto ad aiutarlo. (di Elisabetta Guglielmi)