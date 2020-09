L’omofobia non conosce confini e certamente non è un problema solo italiano, infatti oltre Gianmarco di Napoli e la coppia di Padova, anche un ragazzo francese è stato discriminato a Parigi. Mohamed ha detto di essere stato aggredito da un autista di Uber la scorsa domenica 13 settembre durante un viaggio notturno mentre tornava a casa da una festa.

Il ragazzo ha rivelato alla rivista francese LGBT + TETU che l’autista di Uber si è arrabbiato quando lui stava parlando con la sua amica e le raccontava dell’uomo che aveva appena conosciuto al party. Stando al racconto della vittima, l’autista omofobo si sarebbe arrabbiato così tanto da chiedergli di scendere di macchina.

“In quel momento, ero completamente confuso, si stava lamentando del mio orientamento. Ha iniziato ad insultarmi usando offese omofobe. Poi mi ha urlato che non voleva una che**a nella sua auto. Sono sceso per chiamare un taxi, ma prima gli ho detto che sono gay, che sono orgoglioso e che è il 2020 e non gli è permesso fare i commenti che stava facendo. Dopo lui si è lanciato contro di me e mi ha dato dei pugni in faccia e sono caduto sul cofano di un’altra macchina”.