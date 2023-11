Ragazzino di 13 anni si toglie la vita: era vittima di bullismo e omofobia

Nonostante la lotta al bullismo e all’omofobia e anni di campagne di sensibilizzazione, ancora oggi le scuole non sono un posto del tutto sicuro per gli alunni, soprattutto quelli più fragili. E proprio in merito al bullismo che striscia tra i banchi e i corridoi delle scuole, dalla Sicilia arriva una storia terribile, perché un ragazzino di soli 13 anni si è tolto la vita sulle scale di casa sua.

A ritrovare il ragazzino sarebbero stati i genitori, che hanno subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo per l’adolescente non c’è stato niente da fare. Il motivo di questo gesto? Il quotidiano La Sicilia e i compagni di classe parlano di continue violenze psicologiche e di bullismo omofobo.

Le violenze sarebbero iniziate a 11 anni in prima media, quando alcuni alunni avrebbero preso di mira la vittima tirando in ballo il suo presunto orientamento. Per questo motivo i genitori hanno pensato di fargli cambiare scuola, ma non è servito a molto, perché anche nel nuovo istituto pare si siano riproposte le stesse situazioni fatte di prese in giro e cattiverie di ogni tipo. La preside della scuola dopo la tragedia ha interrotto le lezioni per due giorni, ma si è detta impossibilitata a commentare l’accaduto: “Attualmente si sta conducendo un’indagine in corso, quindi non posso rilasciare alcuna dichiarazione“.

#Palermo Un ragazzino di 13 anni, forse vittima di bullismo, si è tolto la vita. Al vaglio degli investigatori il cellulare del ragazzo. Il punto con @NicoleRamadori pic.twitter.com/R57y8LMr1Y — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 13, 2023

La nota del governatore Schifani sul ragazzino di Palermo.