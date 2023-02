ragazzi disinformati come 10 anni fa. Per 1 su 2 esiste solo Aids…

I ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo online, navigando da un sito a un altro. Tuttavia, la loro conoscenza sulle problematiche relative alla sfera sessuale è «ferma» a 10 anni fa. Tanto che oltre il 50% dei ragazzi, specialmente i più giovani, arriva ad elencare soltanto l’Aids tra le 30 e più malattie sessualmente trasmissibili conosciute. Non stupisce quindi che meno del 5% degli under 35 si è sottoposto a un controllo andrologico, soprattutto da quando non c’è più la visita di leva, con il rischio di arrivare alla diagnosi di un problema molto tardi. Alla luce di questi dati preoccupanti diffusi dalla Società italiana di andrologia (Sia), per migliorare le conoscenze dei giovani e diffondere la prevenzione andrologica, gli andrologi hanno chiamato i rinforzi e hanno chiesto l’intervento dell’Esercito Italiano e della Croce Rossa Italiana (Cri).

Al via campagna di prevenzione andrologica rivolta ai ragazzi

La nuova campagna di sensibilizzazione #e-SIA-prevenzione coinvolgerà infatti, nei prossimi due anni, proprio i giovani militari, la Cri, ma anche tutti i ragazzi che frequenteranno o si rivolgeranno a una delle oltre 2.500 tra autoscuole e studi di consulenza automobilistica dell’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (Unasca), che aderisce alla campagna assieme alla Società italiana medici certificatori (Simce). L’iniziativa sarà anche l’occasione per un’indagine in collaborazione con l’International University of Languages and Media, che consentirà uno studio sociologico e statistico sul tema della prevenzione e diffusione delle malattie andrologiche fra i giovani. La campagna culminerà a giugno 2023 con la Giornata Andrologica di Primavera, un grande appuntamento dedicato all’informazione che si terrà a Roma in concomitanza con il congresso nazionale della Sia.

Palmieri: «L’obiettivo è far capire ai ragazzi che possono rivolgersi all’andrologo senza paura»

«La campagna di sensibilizzazione andrologica #e-SIA-prevenzione vuole intercettare i giovani e far capire loro che devono e possono rivolgersi all’andrologo senza paura», spiega Alessandro Palmieri, presidente della Sia e professore di Urologia alla Università Federico II di Napoli. Sono 2 milioni gli under 35 con un problema andrologico, ma solo 1 su 5 sa che può compromettere la fertilità, solo il 33% dei diciottenni maschi, per esempio, usa sempre il profilattico, pochissimi hanno chiaro cosa siano le malattie a trasmissione sessuale», aggiunge. E continua: «I ragazzi di oggi hanno le stesse conoscenze e le stesse idee di quelli di 10 anni fa, con l’aggravante che oggi la tecnologia consente un’informazione continua. Il fattore tempo è dunque fondamentale per evitare che patologie banali diventino irreversibili. Purtroppo molti pazienti con malattie congenite o acquisite dell’apparato riproduttivo e sessuale per vari motivi, dalla disinformazione alla timidezza e la scarsa confidenza, non si rivolgono all’andrologo e raramente ne parlano ai medici di medicina generale, finendo anche per sviluppare ansie e fobie di ogni tipo».

La campagna si rivolge anche ai giovani militari

La campagna si rivolge sia ai giovani militari, che, con l’aiuto dei medici e degli infermieri, saranno coinvolti anche come testimonial in spot su web e social della Sia e attraverso conferenze informative in Accademie, Scuole, Comandi e Caserme dell’Esercito Italiano, sia alle varie componenti della Croce Rossa Italiana. Entrambi potranno accedere ai materiali informativi resi disponibili online e aumentare le conoscenze sulle patologie andrologiche. «Da sempre l’Esercito Italiano è molto attento alla salvaguardia della salute dei giovani ed è quindi veramente un piacere poter collaborare ad un’iniziativa così meritoria», dichiara il Tenente Generale Massimo Barozzi dell’Esercito Italiano. «Un’adeguata informazione ed educazione sanitaria, come quella che sarà garantita da questa campagna, è fondamentale».

Nella campagna coinvolte oltre 2.500 autoscuole

«Questa campagna – aggiunge Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana – ha il duplice scopo di rendere più consapevoli gli under 35 sulle cause e sugli effetti di questo tipo di patologie ma anche di misurare le loro conoscenze a riguardo. Due elementi fondamentali per promuovere un’educazione alla salute inclusiva e responsabile». La campagna inoltre vede la partecipazione di oltre 2.500 autoscuole e agenzie di pratiche automobilistiche di Unasca, con cui vengono in contatto moltissimi giovani nella fascia dai 16 ai 35 anni per conseguire una patente di guida o gestire documenti relativi ai propri mezzi di trasporto: nelle autoscuole e agenzie e sui loro siti, oltre che sul sito web Unasca, sarà possibile accedere ai materiali informativi o scaricarli, inoltre i medici Simce durante la visita per la patente informeranno i giovani in merito alla campagna.