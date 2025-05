Ragazzi di Maddaloni Vincono il Concorso Mad for Science!

Un gruppo di studenti del liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni ha raggiunto un importante traguardo vincendo l’edizione 2025 del concorso Mad for Science, organizzato dalla Fondazione Diasorin. Gli studenti hanno lavorato su un progetto che utilizza microorganismi PGPR per creare fertilizzanti biologici, contribuendo a una pratica sostenibile per l’ambiente locale, dal momento che questi microorganismi provengono dal mare.

La professoressa Emma Sanzari, che ha supportato gli studenti durante il percorso, ha sottolineato l’importanza di sperimentare questi fertilizzanti su piantine di pomodoro riccio, una varietà tipica del territorio e apprezzata dai pizzaioli locali. La docente ha espresso orgoglio per il livello scientifico dei ragazzi, notando che la loro competenza sta superando la sua.

Gli studenti hanno condiviso le difficoltà del percorso, ammettendo di non aver creduto inizialmente nelle loro possibilità di successo, ma di aver continuato a impegnarsi. Hanno ringraziato la loro insegnante, i compagni e la dirigente scolastica, la professoressa Daniela Tagliafierro, per il supporto ricevuto durante il progetto. La vittoria rappresenta non solo un riconoscimento per il loro lavoro, ma anche un’opportunità per valorizzare una risorsa agricola locale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com