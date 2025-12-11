14.3 C
Da stranotizie
Ragazzi australiani contro il governo

I ragazzi australiani stanno protestando contro il divieto di utilizzare i social media, affermando che non dovrebbero essere vietati, ma piuttosto educati sull’uso responsabile di questi strumenti. Il governo australiano ha introdotto la legge per rispondere alle preoccupazioni dei genitori riguardo al tempo trascorso dai figli online e ai pericoli come il cyberbullismo e la pornografia. Tuttavia, i ragazzi sostengono che la legge non li ha coinvolti nella definizione delle regole e che non potranno essere protetti escludendoli dal mondo in cui vivono, ma piuttosto educandoli su come utilizzare i social media in modo sicuro.

Due 15enni, Noah Jones e Macy Newland, hanno deciso di portare la legge davanti all’Alta Corte australiana, sostenuti dal gruppo Digital Freedom Project. I due ragazzi rivendicano il diritto alla libera comunicazione e accusano il governo di non averli coinvolti nella definizione delle regole. Un sondaggio della tv nazionale australiana ha rivelato che il 70% degli adolescenti tra i 9 e i 15 anni ritiene che il divieto sia una cattiva idea e che il 75% continuerà comunque a usare i social media.

Gli esperti prevedono che i giovani aggireranno il divieto utilizzando Vpn, account fittizi e piattaforme alternative, con il rischio di entrare in zone più opache del web. I ragazzi australiani sostengono che la responsabilità genitoriale non dovrebbe essere delegata per decreto e che i genitori, le scuole e lo Stato dovrebbero accompagnare i giovani nell’uso dei social media. La discussione non riguarda più solo i social media, ma il rapporto fra generazioni in un’epoca in cui la tecnologia ha separato gli adulti dalla comprensione del mondo in cui vivono i figli.

