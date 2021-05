REGGIO EMILIA – “Mia figlia è viva, l’ho sentita l’altro ieri”. Parla il padre di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa nel nulla a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. L’uomo, Shabbar Abbas, che è indagato, in questo momento si trova in Pakistan insieme alla moglie a quanto pare per un improvviso lutto in famiglia, questo almeno avrebbe raccontato al suo datore di lavoro prima di partire improvvisamente.

Contattato dal Qn-Quotidiano nazionale, l’uomo sostiene di aver sentito la figlia su Instagram e che si trova in Belgio, ma poi aggiunge che la ragazza non ha un cellulare con sè. “il 10 giugno torno in Italia atterrando a Malpensa – dice il capofamiglia – e spiego tutto ai Carabinieri, mia figlia è preoccupata dopo aver visto le notizie su Facebook, le ho detto di rientrare anche lei in Italia per raccontare tutto”. Una ricostruzione che lascia però intatti i dubbi degli inquirenti sulla sorte della ragazza. Intanto i Carabinieri sono tornati nei campi dove sospettano possa trovarsi il corpo di Saman.

Longform Le musulmane a testa bassa, sospese tra due mondi