Incredulità, sgomento, paura. All’indomani della tragica morte di Simona Cavallaro, ventenne aggredita e uccisa da una decina di cani randagi sulle montagne poco distanti da Satriano, il paese è come annichilito. Ma sui social inizia a serpeggiare anche la rabbia.

“Ora è il momento di stare in silenzio e in lutto nel rispetto di Simona e del dolore che stanno provando tutti i suoi cari – dice il sindaco di Satriano Massimo Chiaravalloti – Di fronte a questa disgrazia non serve additare responsabili senza conoscere i fatti, a quello ci penseranno gli inquirenti che stanno già svolgendo le indagini necessarie a ricostruire l’intera vicenda”.