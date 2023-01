Ragazza organizza raccolte per gli aerei del GF Vip e scappa con tutti i soldi

Nuovo dramma al GF Vip, ma questa volta non c’entrano nulla i vipponi. Pare infatti che una ragazza sia fuggita con i soldi delle raccolte organizzate per gli aerei degli ‘Oriele’. Ma andiamo con ordine…



In poche settimane i fan della neo ‘coppia’ Oriana e Daniele sono diventati un esercito ed hanno inviato così tanti soldi da poter organizzare molti aerei (c’è chi parla addirittura di 10 o 12, per un totale di più di 12.000€ spariti). Ad oggi però nessuno di questi aerei è volato sopra la casa di Cinecittà e stamattina le fan hanno scatenato un putiferio. Sembra infatti che la ragazza che ha organizzato queste raccolte sia scomparsa dai social. Un utente però ha assicurato di aver appena parlato con l’azienda che si occupa dei voli che avrebbe ridimensionato la situazione: i soldi non depositati sarebbero relativi a “soli” due aerei e potrebbero anche partire delle denunce.

Ci sono aerei per domani! E ha detto che se quei 2 non passano ci penserà lui stesso a denunciare perché ci perde lui di reputazione con questi eventi.

Cinque anni fa il direttore dell’azienda che si occupa di far volare gli striscioni per i gieffini ha rilasciato delle dichiarazioni a FanPage. Fino al 2017 ogni singolo volo veniva a costare dai 900 ai 1200€, ma adesso i prezzi potrebbero essere saliti.

“Siamo noi in volo su Cinecittà, siamo nell’ordine di un migliaio di euro, qualcosa più, qualcosa meno, in base allo striscione. Dai 900 ai 1200€ oscillano questi servizi, tutto compreso. Ci sono dei voli che vengono più videoripresi e dei voli che vengono meno videoripresi, però tutti quanti vengono assolutamente visti perché finché non vengono visti non facciamo rientrare l’aeroplano. Tendenzialmente con questo metodo vengono – aeroplano più, aeroplano meno – tutti ripresi o comunque vengono assolutamente visti dal personaggio, che poi ovviamente parla, ringrazia, discute, si emoziona.

Durante il giorno in cui è organizzato il servizio, vi aggiorniamo mezz’ora prima del decollo. Vi aggiorniamo quando l’aeroplano è decollato, ovviamente voi guardate la diretta e ci date ulteriore conferma che i ragazzi e il personaggio siano in casa, che il giardino sia aperto, che siano svegli e vi avvisiamo man mano che sta arrivando l’aeroplano. Quando l’aeroplano è sopra, voi sarete davanti alla diretta. Ci direte il momento in cui è stato visto dal personaggio destinatario del messaggio e proseguiamo rientrando.

È quello che noi tentiamo e riusciamo praticamente sempre a fare, proprio con questo tipo di collaborazione, quindi voi che guardate la diretta e noi che impegniamo, se serve, anche dei minuti aggiunti sulla casa del ‘Grande Fratello Vip’ in modo da fare delle riprese. L’aeroplano solitamente effettua il servizio nella fascia oraria che va da mezzogiorno fino alle 15. È la fascia oraria migliore, perché a mezzogiorno tendenzialmente i ragazzi sono già svegli ed entro le 15, solitamente, non vengono chiusi per fare le prove.”