Ragazza italiana accoltellata 30 volte a Oslo, parla il padre di Martina: come sta?

Una studentessa italiana di 21 anni, Martina Voce, è stata gravemente ferita a Oslo, Norvegia, dal suo ex fidanzato, un informatico di 24 anni di origini indiane. Secondo il ‘Corriere fiorentino’, la ragazza è stata colpita con trenta coltellate, tra cui un colpo alla carotide, e attualmente si trova nel reparto di rianimazione di un ospedale della capitale norvegese. Ha subito un intervento chirurgico di sette ore, seguito da un secondo intervento.

Il padre di Martina, Carlo Voce, ha dichiarato che la situazione è critica, ma le condizioni della figlia sono monitorate in un ospedale ben attrezzato. “È intubata e in terapia intensiva, ma i medici sono fiduciosi” ha affermato. Martina dovrà affrontare ulteriori operazioni, ma la sua famiglia spera in un miglioramento.

L’aggressore è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. L’attacco è avvenuto mentre Martina lavorava in un fast-food nel quartiere di Vulkan. Alcuni colleghi sono intervenuti per fermare l’aggressore, che è rimasto ferito durante la colluttazione. Carlo Voce ha descritto il giovane come una persona tranquilla, spiegando che erano stati fidanzati per due anni e che avevano vissuto insieme per un anno e mezzo. Ha affermato che non aveva mai mostrato segni di squilibrio e che durante le vacanze in Italia aveva sempre trascorso momenti piacevoli con la famiglia di Martina.

Secondo il padre, la coppia si era lasciata a settembre, e l’aggressore non ha accettato la separazione. Carlo Voce ha precisato che c’è stata una causa scatenante legata ai piani di viaggio di Martina, che stava per tornare in Italia senza di lui. Ha anche sottolineato che, nonostante la rottura, le persone che conoscevano l’ex fidanzato non avrebbero mai pensato che potesse agire in modo violento.

Questo tragico evento ha suscitato preoccupazioni e discussioni sulla violenza di genere e sull’adozione di passi più efficaci per proteggere le vittime da simili episodi. La vicenda di Martina e la brutalità del gesto dell’ex fidanzato si uniscono a un crescente numero di casi di violenza nelle relazioni.