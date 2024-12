Ragazza di 17 anni trovata morta a Natale: donerà gli organi dopo aver lottato con l’epilessia

Dramma a Brugine, in provincia di Padova, dove una ragazza di 17 anni, Katharina Grande, è stata trovata morta nel suo letto la mattina di Natale. A fare la scoperta è stata la madre, che non la vedeva rispondere alla sua chiamata per la colazione. Nonostante l’intervento dei soccorsi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si ritiene che la causa della morte possa essere naturale, legata alla sua lunga battaglia con l’epilessia, malattia di cui soffriva da anni. È stata disposta un’autopsia per chiarire ulteriormente le circostanze.

Solo poche ore prima, Katharina aveva trascorso la vigilia di Natale con amici del quartiere e aveva partecipato alla messa. Dopo una passeggiata e lo scambio di regali, era tornata a casa, dove aveva salutato i genitori prima di andare a letto. La tragedia potrebbe esser stata causata da un attacco epilettico, che l’ha colpita mentre dormiva. La madre, andando a darle la medicina, ha notato che Katharina non rispondeva, tentando in vano di svegliarla.

Katharina era un’attiva partecipante della sua comunità, molto conosciuta e stimata. In passato aveva ricoperto il ruolo di sindaca del consiglio comunale dei ragazzi e stava studiando presso l’istituto superiore De Nicola di Piove di Sacco. Era dedita anche ad attività sportive, come il pattinaggio e, più recentemente, la pole dance. Attiva nella parrocchia di Campagnola, si impegnava come animatrice dell’Azione Cattolica Ragazzi. Veniva descritta come una persona solare, seria e matura, con un forte interesse per la scuola e il suo ambiente.

Il sindaco di Brugine, Michele Giraldo, ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali, sottolineando l’impatto positivo che Katharina aveva sulla comunità. La famiglia ha anche autorizzato la donazione degli organi, rispettando una sua volontà espressa in precedenza. Le sue cornee saranno impiantate su una persona non vedente, offrendo una nuova vita alla vista di un’altra.