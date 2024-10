“Ragazza di 12 anni aggredita a Lecce: tre minori indagati per violenza sessuale di gruppo”

La procura per i minorenni di Lecce ha avviato un’indagine su un presunto caso di violenza sessuale di gruppo che ha coinvolto una ragazza di 12 anni. Secondo le prime informazioni, l’episodio sarebbe avvenuto venerdì sera, quando la giovane è stata attratta con inganno in un luogo isolato da un ragazzo più grande. Quest’ultimo, secondo l’ipotesi dell’accusa, avrebbe sfruttato l’ammirazione della 12enne per derubarla e abusare di lei.

La ragazza ha riferito che la violenza è stata perpetrata da conoscenti, tra cui un sedicenne di cui era invaghita. Il giovane l’avrebbe indotta a incontrarlo in una zona appartata della provincia di Lecce, dove avrebbe subito abusi da parte sua, con l’assistenza di altri due ragazzi, leggermente più giovani. Oltre agli abusi, i tre avrebbero anche rubato il portafoglio della vittima.

Il 16enne, espulso da varie scuole della zona per comportamenti violenti, avrebbe approfittato della situazione, manipolando la ragazza sfruttando la sua ammirazione. Attualmente, gli investigatori stanno analizzando i telefoni cellulari dei sospetti, requisiti per cercare prove di premeditazione. La giovane, che ha riportato escoriazioni alle braccia, verrà ascoltata in modalità protetta dai carabinieri, sperando che il suo racconto possa fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Questo caso di violenza a Lecce segue un’altra denuncia di aggressione sessuale avvenuta a Milano, dove una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata aggredita da un amico dopo una serata in discoteca. Anche in questo caso, il presunto aggressore è stato identificato e le indagini sono in corso. Entrambi i casi coinvolgono conoscenti giovanissimi, un elemento emerso da recenti dati forniti dall’Istat.

Le forze dell’ordine sono impegnate a svolgere indagini approfondite per chiarire i dettagli di queste violenze e per garantire giustizia alle vittime.