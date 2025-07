Rafinha dice addio al calcio e abbraccia una nuova avventura

Il mondo del calcio saluta un altro grande protagonista. Marcio Rafael Ferreira de Souza, meglio conosciuto come Rafinha, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico, segnando la fine di un’illustre carriera.

A 39 anni, il difensore brasiliano ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo una lunga e ricca esperienza che lo ha visto trionfare in Europa e in America. Rafinha ha vestito la maglia di otto club, con una significativa parentesi nel Bayern Monaco, dove ha collezionato sette titoli di Bundesliga, quattro DFB-Pokal e una Champions League, quest’ultima conquistata nel 2013. In Italia, ha rappresentato il Genoa, contribuendo alla sua storica tradizione calcistica.

Rafinha ha concluso la propria carriera nella sua terra natale, con il Coritiba, squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico prima della sua avventura europea. In un messaggio condiviso sui social, l’ex calciatore ha espresso gratitudine verso i suoi tifosi e ha dichiarato: “Oggi arriva il fischio finale per me. È il momento di dire addio al campo”.

Tuttavia, la sua passione per il calcio non si fermerà qui. Con il ritiro, Rafinha ha già accennato a un nuovo capitolo della sua vita, lasciando intendere il possibile desiderio di diventare allenatore. È probabile che inizi questa nuova avventura proprio in Brasile, dove ha costruito le basi della sua carriera calcistica.