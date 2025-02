Rafforziamo la nostra posizione come terzo gruppo in Italia

Bper (Banca popolare dell’Emilia-Romagna) ha lanciato un’offerta pubblica di scambio sulla Banca Popolare di Sondrio, mirando a creare un importante operatore bancario in Italia, con particolare focus sulle regioni a maggiore sviluppo economico. L’offerta, non concordata con l’istituto valtellinese, sarà oggetto di valutazione in un prossimo consiglio di amministrazione della Popolare di Sondrio. Bper intende rafforzare la propria leadership nel settore bancario italiano ed evidenzia come l’operazione possa preservare e sviluppare il marchio della Bps. Con questa acquisizione, Bper si posizionerebbe come la terza banca italiana per totali asset finanziari, depositi e prestiti, aumentando la sua quota di mercato a circa il 7%. L’integrazione delle due banche mira a consolidare la presenza nel Nord Italia, mantenendo il marchio della Popolare di Sondrio nelle aree storiche.

Grazie a quest’operazione, il gruppo prevede di generare oltre 7 miliardi di euro in ricavi entro il 2027. Bper stimano di completare l’offerta nella seconda metà del 2025, con piena integrazione entro fine anno, a condizione di ottenere le autorizzazioni necessarie. Si prevede un incremento della quota di mercato per i total financial assets, depositi e prestiti dal 5 al 7%. Anche a livello di filiali, la quota di mercato nazionale supererebbe il 10%, raddoppiando in Lombardia.

Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper, ha sottolineato che l’offerta è vantaggiosa per gli azionisti di Banca Popolare di Sondrio e che l’operazione è stata attentamente analizzata, promettendo un impatto sociale limitato.