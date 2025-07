Rafforzare l’Italia: il potere dei contratti pubblici

L’argomento dei contratti pubblici in Italia riveste un’importanza cruciale per l’economia nazionale, soprattutto in un contesto globale in rapida evoluzione. Con un valore che nel 2024 ha superato i 116 miliardi di euro, gli appalti pubblici rappresentano quasi il 5% del PIL italiano e si rivelano un’opportunità ancora sottoutilizzata.

Negli ultimi anni, la maggior parte dei contratti è stata assegnata a fornitori esteri, come Medtronic Italia, una filiale di una multinazionale americana, evidenziando una dipendenza tecnologica che limita le possibilità per le aziende nazionali. Investire in soluzioni Made in Italy è fondamentale, non solo per rafforzare la competitività, ma anche per garantire la sovranità industriale.

In questo scenario, il ritorno di misure protezionistiche, come i dazi statunitensi previsti per agosto, mette in evidenza l’urgenza di adattare la politica industriale italiana. È necessario impostare strategie più incisive per utilizzare i contratti pubblici come leva per raggiungere obiettivi economici e di sviluppo locale. Le normative europee permettono già di valorizzare aspetti come la sostenibilità e l’impatto occupazionale, il che offre un’opportunità per orientare gli investimenti pubblici in maniera strategica.

In tale contesto, la proposta di istituire un Ministero dei Contratti Pubblici, simile a quanto avveniva fino al 1999, si configura come un passo cruciale per razionalizzare la gestione degli appalti. Creando un’agenzia centralizzata, sarà possibile unire le competenze disperse tra vari ministeri e garantire una supervisione efficace, incentivando lo sviluppo dell’industria italiana e migliorando la trasparenza e la programmazione degli investimenti pubblici.