Rafforzamento della Difesa dell’UE e Gestione delle Aree di Crisi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, che si riunirà l’8 maggio al Quirinale. Parteciparanno la Premier Meloni, i Ministri di Difesa, Affari Esteri, Economia, Interno e Sviluppo Economico, oltre ad altre personalità il cui intervento dipenderà dagli argomenti trattati. Tra i temi principali figurano il riarmo dell’Unione Europea e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

Il Consiglio, istituito nel 1950 per discutere questioni di sicurezza nazionale, si riunisce per affrontare il Libro bianco della difesa europea, un piano che prevede investimenti militari per gli Stati membri dell’Unione. Durante le riunioni si approfondirà il fabbisogno economico necessario per potenziare la sicurezza e la difesa, oltre a esaminare le attuali crisi nei conflitti in corso.

Il Consiglio è regolato dalla Costituzione e presieduto dal Presidente della Repubblica. Questo incontro rappresenta solo l’ultima di una serie di riunioni, tra cui quelle che si sono tenute nel 2024 per affrontare la crisi in Libano e la situazione umanitaria a Gaza.

Oltre ai ministri, il Consiglio potrebbe includere i Capi di stato maggiore delle Forze armate, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e altri esperti, se necessario. Il fine ultimo delle discussioni sarà rafforzare le capacità difensive dell’Italia e della comunità europea in un contesto di tensione internazionale crescente.