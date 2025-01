Raffigurazioni di Smartphone e Imballaggi

Il design della serie Galaxy S25 è stato rivelato anticipatamente da un rivenditore, attraverso immagini condivise da un utente noto su X. La serie comprende tre modelli: il Galaxy S25 in una nuova tonalità Silver Shadow, il Galaxy S25+ in Moon Night Blue/Navy e l’S25 Ultra, presumibilmente in Titanium Pink. L’S25 Ultra presenta angoli arrotondati, mentre gli anelli della fotocamera in tutti e tre i modelli sono di un elegante nero. Nonostante le immagini non mostrino il design frontale, si attende un maggior dettaglio durante l’evento di lancio.

Le immagini mostrano anche il design delle confezioni di vendita, caratterizzate da profili laterali monocromatici, che rappresentano un cambiamento significativo nello stile, indicando un’evoluzione dell’identità visiva del marchio Samsung. La scoperta di questi dettagli rende il lancio ufficiale solo una formalità.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la serie Galaxy S25 non prevede miglioramenti hardware significativi, ma introduce il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, promettendo prestazioni migliori e una gestione della batteria ottimizzata. Tra i miglioramenti attesi, si segnala un’upgrade della fotocamera ultra-wide nel modello Ultra, che offrirà scatti di qualità superiore. È prevista anche una ricarica wireless veloce, rispondendo alle esigenze degli utenti.

Inoltre, One UI 7 rappresenta un aggiornamento significativo che mira a rendere l’interfaccia più intuitiva e reattiva. Tuttavia, il Galaxy S25 Ultra potrebbe perdere la connettività Bluetooth della S Pen, limitando alcune funzioni apprezzate dagli utenti.