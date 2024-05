Raffaello Tonon fa scoppiare una polemica in tv: “Attento con le parole”

Myrta Merlino ieri a Pomeriggio 5 ha dedicato un blocco della trasmissione ad Ambra Angiolini, che mercoledì scorso ha condiviso sui social alcuni articoli di giornali anni 90 in cui le davano del ‘palloncino gonfiato’ e della ‘ragazza extra large’. In studio con Myrta c’erano anche Raffaello Tonon e Sara Manfuso, che si sono scontrati per le loro divergenze sul tema. L’opinionista ed ex gieffino ha ridimensionato quello che è accaduto ad Ambra e ha parlato di ‘normali incidenti che capitano ai personaggi popolari’.

Raffaello Tonon contro il politically corret: “Sono comuni incidenti che capitano ai famosi”.

“Ragazzi con tutto il rispetto per le storie di ognuno e per i disagi di tutti. Però non si può sempre dare la colpa agli altri e in questo caso alle istituzioni, ai giornalisti e alla stampa. Ambra in quel momento era una ragazzina che per sua voglia era molto esposta. Questi sono degli incidenti di percorso che capitano a tutte le persone che sono note. Ambra dice ‘perché i giornalisti non hanno pensato alla mia spensieratezza?’. Ma perché a casa sua dovevano pensare alla sua spensieratezza. Ma che noia. Ma poi uno se vuol fare questo mestiere deve essere temprato. Se non lo è che chieda aiuto alle persone giuste. Se uno ha dei problemi va dallo psicologo. Ognuno dice la sua, non l’hanno messa al rogo dai”.

L’opinione di Sara Manfuso: “Stai molto attento con le parole”.

“No fermati qui, stai attento con le parole perché questi sono temi molto delicati. Tu non puoi parlare così. Guarda, io sceglierò sempre di non surriscaldarmi, però… ascolta, fammi andare avanti. Ma fammi dire una cosa! Ti prego dai. Prima di tutto noi dobbiamo essere attenti all’uso del linguaggio e riconoscerne soprattutto l’importanza. Tu non puoi dire che è ‘colpa’ sua. Al massimo devi parlare di responsabilità, che è tanto dei giornalisti, quanto degli interlocutori che si muovono negli ambienti lavorativi. Andare contro i difetti, o quelli ritenuti tali, è sbagliato, perché sono l’unicità di una persona. Farlo può essere un danno molto grande. Ambra ha avuto delle conseguenze. Non sono incidenti!”.

Merlino e la replica a Raffaello Tonon.

Myrta Merlino dopo le dichiarazioni di Raffaello Tonon ha detto la sua, prendendo le parti della Manfuso: “Ha perfettamente ragione, ha combattuto una guerra che non doveva nemmeno essere combattuta. Ma com’è possibile dire quelle cose su una ragazza? Aveva preso 3 kg, mica aveva fatto una rapina. Ma perché noi dobbiamo farci insultare impunemente. Ci dobbiamo far offendere perché siamo personaggi televisivi?! Io questo non lo trovo affatto giusto. Non lo capisco. Ultimamente dicono che il politicamente corretto è noioso, invece dovremmo capire quanto male fanno certe affermazioni. Perché è vero che Ambra era molto visibile, ma aveva solo 17 anni all’epoca. Tu rischi che poi per tutta la vita non riesci più a mangiare. Tra quei cretini che le scrivevano quelle robe e lei, ha vinto Ambra“.