Raffaello Tonon contattato per partecipare a un reality

Per anni lo abbiamo visto alla corte di Maurizio Costanzo, in diversi reality (come concorrente e opinionista), ma soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso, ma da quando Carmelita è stata ridimensionata e poi uscita da Mediaset le cose sono cambiate anche per Raffaello Tonon. L’opinionista negli ultimi due anni si è visto davvero poco in televisione, ma lui a differenze di alcuni colleghi non è rimasto a casa ad aspettare le chiamate, si è rimboccato le maniche e da tempo lavora come cameriere in un ristorante in Romagna.

Raffaello in una recente intervista rilasciata a Diva e Donna ha rivelato di essere stato contattato per partecipare a L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Tonon – nonostante ami lavorare in televisione – però ha detto di no, perché sapeva che se fosse partito si sarebbe ritirato dopo pochi giorni.

Raffaello Tonon: il no a L’Isola e i suoi impegni in televisione.

“Io non rinnego quello che ho fatto in passato in televisione. C’è chi ha fatto i reality e li rinnega. Io no, non lo farò. La Fattoria 2 l’ho fatta perché era un modo per prendere popolarità e il Grande Fratello Vip nel 2017 perché sono stato pagato bene. Poi adesso mi avevano contattato per prendere parte a L’Isola l’ho rifiutata perché conosco il valore del lavoro. Ragazzi è inutile che io vada una settimana e poi mi ritiro. Perde tempo la produzione e perde tempo chi ha veramente voglia e capacità di affrontare tali esperienze, io stesso avrei perso tempo ad accettare. Se ho rinunciato anche per il mio lavoro nella ristorazione? No, non sono vincolato nel momento in cui ho degli impegni televisivi, anche se al momento scarseggiano. Come mai mi chiamano sempre meno? Non ho una risposta precisa, ma so che le cose sono cambiate. Prima facevo quattro ospitate la settimana e adesso ne faccio giusto due per tutta la stagione. Non so perché, magari sono passato di moda. La tv non mi ha deluso e devo ringraziare finché campo. Ho fatto la bella vita, ho viaggiato, letto libri, mi sono divertito. Poi devo ringraziare per sempre Maurizio Costanzo, lui è stato il prima. credere in me e a darmi una bella opportunità”.