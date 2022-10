Raffaello Mazzoni, Oriana Marzoli e altri: i nuovi vipponi che entreranno al GFVip

La casa della settima edizione del Grande Fratello Vip sta per accogliere nuovi vipponi. In questi giorni sono trapelati online numerosi nomi, alcuni celebri, altri meno.

Il più famoso (ed è tutto un dire!) è quello di Luca Onestini che nel proprio curriculum vanta già una partecipazione al GFVip e un reality in Spagna. Sempre dalla Spagna sarebbe in arrivo anche Oriana Marzoli, come sostenuto dalla pagina @adoroivipponi, un’influencer che è famosa esclusivamente per aver partecipato a qualsiasi reality show. Nel recente passato ha pure litigato con Valeria Marini nello studio di Supervivientes perché quest’ultima parlava male spagnolo. Vedremo lei come se la caverà con l’italiano…

Oriana Marzoli (ex di Ivan Gonzalez e sosia ufficiale di Baby K) litiga con Valeria Marini a Supervivientes e la prende in giro imitando la cadenza italiana #Supervivientes2021 pic.twitter.com/nzMg2e5mw0 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2021

Raffaello Mazzoni, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e altri.. i nuovi vipponi di Alfonso Signorini

Spazio anche per Helena Prestes, la modella brasiliana amica di Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi reduce da L’Isola dei Famosi dove ha conquistato il cuore di moltissimi italiani. Ci sarebbe infine anche Sarah Altobello, la “sosia” di Melania Trump. Ultimo nome è quello di Raffaello Mazzoni, ex secchione di una recente edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Non troverebbe invece conferma il rumor su Eliana Michelazzo, smentito da Pipol.

Luca, Oriana, Helena, Edoardo, Sarah, Raffaello… Ad una prima occhiata sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia voluto “ripulire” l’immagine dell’attuale cast del Grande Fratello Vip accusato da molti telespettatori di essere volgare e negativo. Molti dei sopracitati sono infatti personaggi simpatici dalla risata contagiosa e molto amati dal pubblico.