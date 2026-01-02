Raffaella Scuotto contro Brando Ephrikian

Sembra che la storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, conosciutisi nello studio di Canale 5 come tronista e corteggiatrice nel programma “Uomini e Donne”, sia arrivata al capolinea. I due hanno avuto una relazione altalenante, segnata da crisi e rotture, e alla fine hanno deciso di separarsi. Raffaella ha parlato della loro rottura sui social network, dove ha anche condiviso la sua decisione di lasciare Napoli per trasferirsi a Milano e cercare l’indipendenza.

Molti telespettatori si sono schierati dalla sua parte, criticando il comportamento di Brando. L’ex tronista ha ricevuto commenti negativi e accuse, e Deianira Marzano ha notato che sta replicando a questi commenti. Brando ha scritto “Non sono io quello ad avere un’altra/o” in risposta a un fan di Raffaella che lo accusava. Deianira Marzano non si è schierata dalla sua parte, definendolo “un altro senza arte né parte che pensava di fare il GF e invece è rimasto a piedi”.

Sembra che Brando aspirasse a continuare il suo percorso televisivo nella Casa più spiata d’Italia, ma non è il momento migliore per avere queste aspirazioni. La sorella di Raffaella ha scritto un commento che attira l’attenzione, prendendo le difese della Scuotto e minacciando Brando di rivelare retroscena particolari sulla loro relazione. Inoltre, un utente su Instagram ha segnalato che Brando si comporta in modo arrogante e che, quando Raffaella si recava a Treviso da lui, preferiva dormire in hotel anziché farla dormire a casa sua. I rumors di un ritorno di fiamma tra Brando e Raffaella non torneranno sicuramente a farsi sentire in futuro.