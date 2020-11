Raffaella Mennoia è tornata a far parlare di sé con una serie di storie su Instagram in cui se la prende con qualcuna non ben identificata che avrebbe minacciato addirittura di picchiarla.

Questa ragazza sarebbe una “coatta” che avrebbe perso “il senso della decenza” nonché una “povera piccola illusa disperata” ed anche che si “crede Belen”. Insomma, una concorrente perfetta per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il suo nome, tuttavia, la Mennoia non l’ha fatto. Ma a buon intenditor, poche parole.

“Povera piccola illusa sei proprio disperata. E si può capire conoscendoti. E adesso spero che le tue parole dove mi minacciavi di venirmi a picchiare si concretizzino perché che sei coatta è evidente, ma hai proprio perso il senso della decenza”.

E ancora:

“Pubblicano le storie da disperate e poi se qualche morto di F ci prova si lamentano scrivendo che vengono insultate come se fossero Belen”.

Infine Raffaella Mennoia ha pubblicato un’altra storia in cui dice di non essere ricattabile, che sarebbe a suo dire la condizione principale per essere una donna libera quale è.