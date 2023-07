Raffaella Mennoia ricorda la sua prima volta da Maria De Filippi

Chi segue i programmi di Maria De Filippi conosce sicuramente Raffaella Mennoia, celebre postina di una passata edizione di C’è Posta Per Te nonché deus ex machina di Amici, Uomini & Donne e Temptation Island.

A ricordare il suo arrivo nell’universo della società Fascino di Maria De Filippi è stata proprio Raffaella Mennoia fra le pagine del settimanale Gente.

“Per caso un giorno ho accompagnato un’amica a una delle prime edizioni di Amici del sabato pomeriggio, condotta da Lella Costa. Ero tra il pubblico e, a un tratto, sono intervenuta. A fine puntata, Alberto Silverstri, autore storico del programma, ha voluto conoscermi meglio. Era anche lui appassionatissimo di teatro, ne parlammo a lungo. Dopo un po’, mi propose di entrare a lavorare in redazione. Accettai”.

E ancora:

“Ero molto a disagio. Ero giovane, inesperta e mi trovai a lavorare con persone molto preparate. C’era la redazione di Maurizio Costanzo, con donne davvero super. Durante il primo anno di Uomini e Donne ero in stanza con persone più adulte. Mi sentivo come sulle uova, non sapevo nemmeno quando respirare”.

Raffaella Mennoia, le parole su Maria De Filippi

“Lei, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l’ho conosciuta ero molto in imbarazzo, perché io ero abituata a vederla sempre, ma da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione. Non è cambiata da allora, è rimasta così. Maria è un faro per me, un esempio. Cura le produzioni della Fascino con energia e dedizione uniche. È una donna generosa, che non lesina complimenti verso chi lavora con lei, spesso dà alla redazione tanti meriti, togliendoseli lei”.

Ora le due donne sono amiche.