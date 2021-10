Raffaella Mennoia è la storica autrice di varie trasmissioni di Maria De Filippi, fra cui anche Uomini e Donne, da cui è tratto il suo primo romanzo. Intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, la neo-scrittrice ha raccontato di aver scritto “un libro leggero”, ma di aver avuto non pochi problemi con la stesura.

“Mi ero detta ‘tanto in un mese faccio tutto‘, mai pensata una cosa così cretina. La sera andavo a dormire soddisfatta, la mattina mi svegliavo e quello che avevo scritto era tutto sbagliato”. […] La casa editrice mi diceva ‘basta ci hai sfinito, ci hai ucciso la salute, dobbiamo andare in stampa!‘, lo sa che per due volte ho fermato i pagamenti?”.