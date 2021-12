Raffaella Mennoia questa settimana è stata intervistata da Novella 2000 dove – all’affermazione del giornalista – “Tu sei bellissima, bravissima e di carattere, lo dimostri anche rispondendo a tono ai leoni da tastiera sui social“, ha così dichiarato:

“Non vivo con l’ansia di piacere a ogni costo o con la paura delle critiche. Detto questo non rispondo a tutti, come legge di vita preferisco non ribattere agli attacchi troppo pesanti per non dare spazio al negativo”.

Risposta che a sua volta ha scatenato un’altra domanda: “Quando ad attaccarti sono ex protagonisti dei tuoi programmi ci resti male?”. Ed è a questo punto che Raffaella Mennoia confessa che al momento ci sono delle azioni legali contro ex volti di Uomini e Donne.

“No, perché bisogna sempre valutare da dove arriva l’insulto. Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social”.

Uno è sicuramente l’ex tronista Lucas Peracchi, che la redazione ha denunciato per diffamazione. Era il 2017 e dopo la denuncia Peracchi su Instagram ha scritto: “Non ho nulla da perdere, quel mondo non fa per me“.

Il (non più) segreto di Raffaella Mennoia

L’autrice televisiva ha poi svelato un segreto, ormai non più tanto segreto dato che lo ha dichiarato per mezzo stampa. Gestisce il profilo Instagram di Giulia Stabile, l’ultima vincitrice di Amici.