Raffaella Mennoia accanto a Maria al funerale di Costanzo, le belle parole sulla De FIlippi

Non solo il figlio Gabriele, Pier Silvio Berlusconi e Sabrina Ferilli, accanto a Maria De Filippi al funerale di Maurizio Costanzo c’era una sua collaboratrice e grande amica, Raffaella Mennoia. L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island da molti anni lavora con Maria e le è stata vicina anche in uno dei giorni più difficili.

“Maria a un adulto non dirà mai come si deve comportare, neanche a Tina e a Gemma. Devo dire che le sono molto grata. In agosto ero in crisi nera e a un certo punto Maria De Filippi mi chiese se mi servisse una mano e mi ha aiutata molto. Le ho fatto leggere il mio romanzo perché per me era fondamentale la sua approvazione. – ha continuato Raffaella Mennoia – Mi disse che era molto carino e di stare serena. Allora mi sono fatta coraggio e l’ho finito. Quindi mi è stata di grande aiuto.

Sono orgogliosa di quello che sono, e non tanto perché lavoro in uno dei programmi più seguiti e longevi della televisione italiana, ma proprio perché ne sono l’autrice, e non l’autore. Diventare autore, curatrice di programmi è abbastanza difficile. Ma delle difficoltà me ne sono resa conto dopo, non nel momento in cui la vivevo. Non è un lavoro che finisci alle 6 o alle 7 di sera, ma lo porti a casa e nella vita. Questo è un lavoro che, in realtà, uno non smette mai, neanche quando torni a casa. Te lo porti dietro perché hai delle responsabilità, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche per le persone che partecipano a questo programma e che investono dei sentimenti.

Sono una persona che crede nell’amore ma non sono incline ad essere romantica. Vengo anche presa in giro da tutti i miei colleghi perché ogni volta che succedono delle cose romantiche o vengono fatte delle dichiarazioni molto melense alzo gli occhi al cielo”.