Raffaella Fico e Soleil Sorge hanno mostrato di non sopportarsi dalla prima serata passata nella casa del GF Vip. Adesso la gieffina napoletana è uscita dal reality e ieri sera a Casa Chi ha parlato della sua nemica amatissima.

“Credo che le cose vadano contestualizzate dove è giusto farlo, ma Soleil è furba. Lei spara a zero su tutti, poi quando le fai notare l’errore passa da vittime. Inizia a dire ‘io non intendevo quello, anzi non mi mettete certe idee in bocca’. Spara a zero, ma riflette su ciò che dice, perché vuole colpirti. Ha un carattere particolare che in casa non piace a tutti. Dentro l’hanno votata quasi tutti, da fuori non si ha la percezione. Signorini ha fatto bene a bacchettarla, perché ne spara una dietro l’altra e non ha nemmeno il garbo di chiedere scusa.

A me non piacciono le persone false. Purtroppo in quella casa mi esponevo soltanto io quando c’era qualcosa che non andava. Gli altri si attaccavano dietro di me e si nascondevano. Sapevano che andavo avanti io e non si esponevano. Questa cosa mi ha fatto stufare. Non mi piace chi si nasconde e non si mette in gioco. Altrimenti è inutile lamentarsi alle spalle”.