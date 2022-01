Che fine ha fatto Raffaella Fico? La riccia napoletana, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo 40 giorni, si è ritirata a vita privata e da metà novembre è totalmente sparita dai radar.

In collegamento con Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha così spiegato questa assenza:

“Non è mai più andata in studio, non è più presente, è come se non avesse fatto più parte del GF Vip. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello”.

Ieri sera però Raffaella Fico è stata ospite a sorpresa al GFVip Party e come riportato dal sito BlogTivvu ha pure rilasciato in giornata un’intervista radio a Francesco Fredella.

“Perché non sono più in studio? Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini”.

Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Carla Icardi, Giorgia Basciano e Raffaella Fico! Giulia Salemi e Gaia Zorzi vi aspettano in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle 20:45! pic.twitter.com/0UJbTeyBeF — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

Raffaella Fico, l’ultima apparizione tv da Silvia Toffanin

L’ultima volta che Raffaella Fico è stata in tv è stato lo scorso 10 novembre, quando – ospite a Verissimo da Silvia Toffanin – ha confessato di aver denunciato Soleil Sorge, colpevole di averla appellata “b*tch”.

“Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua“.